В Москву доставили тяжелораненую четырехлетнюю девочку из Белгорода Гладков: раненную при атаке ВСУ девочку перевезли из Белгорода в Москву

Фото: МЧС РФ

Четырехлетнюю девочку, которая получила тяжелое ранение при обстреле Белгорода, перевезли из областного центра в Москву, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в больницах остаются 66 пострадавших.

Самый маленький пациент — девочка, которая получила очень серьезное ранение, сейчас ее состояние здоровья позволило нам транспортировать ее в Москву, — написал он.

Гладков выразил надежду, что московские врачи помогут пострадавшей «справиться с очень тяжелой ситуацией и окажут ей ту помощь, которая ей так необходима». Губернатор рассказал, что двух пациентов перевели из реанимации в общие палаты. Кроме того, в регионе есть необходимые медикаменты и достаточное количество врачей.

Все трудятся для того, чтобы помочь побыстрее вернуться жителям, получившим ранения, в свои семьи, — заявил Гладков.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отреагировал на официальное заявление МИД Франции по атаке ВСУ на Белгород. В дипведомстве посчитали удар по жилому массиву «правом на самооборону». Медведев резко высказался в адрес французской стороны, отметив, что «мы их никогда не любили».

Ранее Гладков заявил, что в результате украинского удара по центру города 30 декабря погибли 25 человек и более 100 пострадали. Об обстановке в городе он доложил президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину.

Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы и занимается ликвидацией последствий атаки ВСУ. Гладков также сообщил об отмене всех массовых мероприятий в Белгороде, Яковлевском городском округе и девяти приграничных муниципальных образованиях.