https://static.news.ru/photo/456a08fa-5d36-11ea-8440-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В декабре прошлого года в посёлке Коммунарка закончилось строительство крупнейшей на территории Новой Москвы больницы. В два новых корпуса (из девяти) врачи скорой помощи в защитных костюмах и респираторах уже доставляют граждан с подозрением на коронавирус. Автомобили затем проходят дезинфекцию на вертолётной площадке.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в первый корпус привозят пациентов с признаками этого вирусного заболевания или с уже подтверждённой инфекцией, во второй — всех, кто контактировал с заражёнными. Эта работа, включая алгоритм движения скорых, организована так, чтобы избежать контакта здоровых с потенциально больными людьми.

Как писал NEWS.ru, москвич Давид Беров, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, заявил, что чувствует себя хорошо. Молодой человек вернулся из Италии, где больше всего заболевших в Европе. Он рассказал, что каждый день у него берут анализы крови из вен​. Финальные тесты, которые отправили в Новосибирск, ещё не пришли.

В качестве меры по контролю за распространением заболевания на входах в Московский метрополитен уже организовали выборочное измерение температуры. Кроме того, температуру ежедневно будут измерять в детских садах и школах.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 3 марта, она затронула 90 936 человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось 47 995 пациентам.