В Москве зафиксировано 68 летальных исходов из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/3b7664f2-9ae8-11ea-a6af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смертей из-за коронавирусной инфекции в Москве за сутки зарегистрировано 68. Общее количество жертв COVID-19 в столице составило 1794 человека.

У всех последних погибших пациентов подтверждён диагноз пневмония. Их тесты на коронавирус оказались положительными. Об этом сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил: в течение мая в Москве могут скончаться больше заражённых коронавирусом, чем в апреле. По его словам, существует явление, которое называется «добавочная смертность».