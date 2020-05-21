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В Москве зафиксировано 68 летальных исходов из-за коронавируса

01:19, 21 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смертей из-за коронавирусной инфекции в Москве за сутки зарегистрировано 68. Общее количество жертв COVID-19 в столице составило 1794 человека.

У всех последних погибших пациентов подтверждён диагноз пневмония. Их тесты на коронавирус оказались положительными. Об этом сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил: в течение мая в Москве могут скончаться больше заражённых коронавирусом, чем в апреле. По его словам, существует явление, которое называется «добавочная смертность».

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