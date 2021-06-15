Лосиноостровкий маньяк напал на девушку и был задержан

https://static.news.ru/photo/00db668a-cdcd-11eb-9fff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве задержали лосиноостровского маньяка, подозреваемого в нападениях на женщин. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Задержание произошло «по свежим следам». В ночь на 15 июня подозреваемый набросился на девушку, возвращавшуюся от подруги. Сначала он предложил познакомиться, но, получив отказ, попытался её изнасиловать. Девушке удалось вырваться и спастись в ближайшем подъезде.

Отмечается, что это не первый случай нападения маньяка. Ранее три девушки обратились в полицию из-за домогательств в Лосиноостровском парке. Мужчина нападал на женщин, пытался их раздеть и изнасиловать. Им удалось убежать от насильника.

Ранее суд приговорил Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк, к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы за убийство двух женщин. О данных преступлениях Попков написал явки с повинной, отбывая два пожизненных срока за серию убийств.