Лосиноостровкий маньяк напал на девушку и был задержан

В Москве задержали лосиноостровского маньяка, подозреваемого в нападениях на женщин. Об этом сообщило РЕН ТВ.
Задержание
Отмечается, что это не первый случай нападения маньяка. Ранее три девушки обратились в полицию из-за домогательств в Лосиноостровском парке. Мужчина нападал на женщин, пытался их раздеть и изнасиловать. Им удалось убежать от насильника.
Ранее суд приговорил Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк, к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы за убийство двух женщин. О данных преступлениях Попков написал явки с повинной, отбывая два пожизненных срока за серию убийств.