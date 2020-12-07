В Москве за сутки выявлено 5232 новых случая заражения COVID

https://static.news.ru/photo/f7de0304-392e-11eb-bbe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние сутки в Москве зарегистрировали 5232 новых пациента с коронавирусом. Днём ранее в столице было выявлено 7279 новых случаев заражения, свидетельствуют данные оперативного штаба.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 660 073 жителя города, вылечились 501 403 москвича, скончались 9496 человек.

За последние сутки в Санкт-Петербурге было выявлено 3734 новых случая заболевания коронавирусом (3741 днём ранее), в Московской области — 1341 (1315 днём ранее).

Распределение по субъектам: 1. Москва — 5232, 2. Санкт-Петербург — 3734, 3. Московская область — 1341, — говорится в сообщении оперштаба.

С начала пандемии в России коронавирусом заболели более 2,5 млн человек, почти 2 млн жителей страны уже переболели COVID-19.

Как ранее передавал NEWS.ru, в мире сложилась система регистрации новых патентов, которая существенным образом усложняет процесс появления на рынке простых и дешёвых лекарств, которые смогли бы быть полезными как во время лечения от коронавирусной инфекции нового типа, так и в период реабилитации после болезни. Об этом в разговоре с журналистами сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.