В Москве за сутки выявили более пяти тысяч заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/24e95440-4a76-11eb-8199-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Московские медики за минувшие сутки зафиксировали 5105 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Общее количество заболевших в столице с начала пандемии, как следует из официальных данных, достигло 803 203.

Жертвами эпидемии за сутки стали ещё 72 пациента. В целом за весь период погибли 621 292 человека. Вместе с тем число выздоровевших увеличилось на 5896, до 621 292 человек.

Москва остаётся лидером внутри страны по заболеваемости. Второе место занимает Санкт-Петербург, где за сутки выявлено 3764 заболевших (всего 238 366), третье — Московская область, там зафиксировано 1608 новых случаев коронавируса (153 843).

В целом по России за сутки выявлено 26 513 новых фактов заражения. В общей сложности с момента начала официального учёта были инфицированы 3 131 550 россиян. Число жертв COVID-19 выросло на 599 человек — до 56 426. Вместе с тем за сутки 29 235 пациентов исцелились от недуга, а в целом за время пандемии выздоровевших уже 2 525 418. Сейчас в списках заболевших значатся 549 706 россиян.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что вакцинация граждан РФ от коронавируса может обойтись в 75–100 млрд рублей.