В Москве за сутки умерли 77 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/21999bb8-c62f-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 77 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 73 смерти. Общее число умерших в столице достигло 8159.

По данным на утро 19 ноября, в столице было выявлено 533 068 случаев заражения, 6438 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 2 015 608 человек (+23 610 за последние сутки), 34 850 пациентов погибли (+463 за последние сутки).

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что больше всего в ситуации с коронавирусом в России тревожит рост смертности.

В связи с этим он поручил властям незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом и моментально исправлять ситуацию, не только производить и закупать лекарства от COVID-19, но и доводить их до нуждающихся, предусмотреть дополнительные выплаты до конца года для учащихся медицинских заведений, оказывающих помощь в борьбе с коронавирусом. Они могут составить до 10 тысяч рублей в месяц.