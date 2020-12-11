В Москве за сутки умерли 76 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/4f8f5470-3bed-11eb-a750-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о том, что за последние сутки от COVID-19 в городе скончались 76 человек.

В Москве скончались 76 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус. Днём ранее было зафиксировано 77 смертей. Общее число умерших в столице достигло 9798.

За 24 часа зафиксировано рекордное количество смертей пациентов с диагностированным COVID-19 — 613 летальных исходов за сутки. В общей сложности жертвами инфекции стали 45 893 россиянина. Также в оперштабе отметили, что в течение прошедших 24 часов из российских больниц по выздоровлении был выписан 26 171 пациент. Всего с болезнью смогли справиться 2 059 840 россиян.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие дни будет принято решение о расширении перечня вакцинируемых от коронавируса. Градоначальник также пообещал подумать о преференциях для привитых от COVID-19 горожан.