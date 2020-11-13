В Москве за сутки умерли 72 пациента с COVID-19

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 72 человека.
В Москве скончались 72 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.
Общее число погибших в Москве достигло 7859.
За последние сутки в России зарегистрировали 22 572 новых случая заражения коронавирусом. 25,9% новых случаев заражения (5854) протекают бессимптомно. За день в стране выздоровели 14 456 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус (18 626 днём ранее), жертвами пандемии стали 352 жителя России (391 днём ранее).
Как писал NEWS.ru, власти Москвы ужесточили меры по противодействию распространению коронавирусу, в том числе запретили ресторанам, кафе, ночным клубам и барам обслуживать посетителей в ночное время. Все столичные развлекательные заведения и предприятия общественного питания перестанут принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Ограничения не распространяются на торговлю навынос, а также на курьерские доставки. Введённые меры будут действовать по меньшей мере до 15 января 2021 года.