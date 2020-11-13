В Москве за сутки умерли 72 пациента с COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дом замначальника полиции по городу Кулебаки Алексея Волкова оценили более чем в 60 млн рублей. Об этом сообщили в репортаже нижегородской новостной программы.

Жители города провели съёмку дома полицейского с дрона и показали получившийся материал нескольким риелторским конторам. Объект недвижимости с баней, прудом и собственным лесом был оценён примерно в 60 млн рублей,...