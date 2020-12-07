В Москве за сутки умер 71 пациент с COVID-19

https://static.news.ru/photo/d3c5ebea-1d62-11eb-ad45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

За прошедшие 24 часа в столице скончался 71 пациент с ранее выявленным коронавирусом. Общее число летальных случаев возросло до 9496. Об этом сообщили вечером 7 декабря в оперативном штабе столицы.

Накануне жертвами коронавирусной инфекции нового типа стали 76 пациентов. Общее число умерших в столице с начала пандемии достигло 9496.

Всего в Москве выявлено уже почти 655 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 7279 случаев — за последние сутки. Излечились и были выписаны из больниц свыше 495 тысяч человек.

Как сообщал NEWS.ru, в России продлили до 1 января 2022 года санитарные правила для образовательных учреждений, которые были введены из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.