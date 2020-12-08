В Москве за сутки скончались 75 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/e13896fa-3992-11eb-9277-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки, 7–8 декабря, в Москве скончались 75 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. Общее число умерших в столице с начала пандемии достигло 9571.

В Москве скончались 75 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении Оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением COVID в Москве.

За предыдущие сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом. С начала пандемии в России вирусом заболели более 2,5 млн человек. Только в течение последних суток медики выявили 26 097 новых случаев заражения.

Показатели прироста снизились до отметки в 1%. Как рассказали в оперштабе, за последние 24 часа в России из больниц по выздоровлении были выписаны 24 938 человек с ранее диагностированным коронавирусом. В общей сложности с болезнью на сегодняшний день справились 1 981 526 россиян. Доля выздоровевших после заражения выросла до 78,8% от общего количества пациентов с COVID-19.

Как писал NEWS.ru, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что организму необходимо время для формирования иммунитета, поэтому возможно заболевание коронавирусом и после вакцинации.