В Москве за сутки от COVID вылечились почти 4 тыс. пациентов

https://static.news.ru/photo/88128f10-1a78-11eb-a043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в Москве от коронавируса вылечились 3985 человек, сообщили в мэрии столицы.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 3985 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 307 816, — приводит РИА Новости слова заместителя мэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Общее число переболевших COVID-19 москвичей превысило 307 тыс. человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число заразившихся и переболевших коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 45 млн человек.

По данным Роспотребнадзора, заболевший коронавирусом наиболее заразен для окружающих незадолго до проявления симптомов, а также в первый день проявления болезни.