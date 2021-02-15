В Москве за сутки коронавирус выявили у 1818 человек

https://static.news.ru/photo/fcc9b3c4-6f69-11eb-b119-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие сутки в Москве COVID-19 официально подтвердили у 1818 человек. Всего за время пандемии коронавирусом заболели 957 996 жителей столицы.

Подтверждено 1818 новых случаев заражения, госпитализировано 663 человека. Всего выявлено 957 996 заболевших COVID-19, — говорится в сообщении оперштаба столицы по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие 24 часа в Москве от коронавируса выздоровели 1967 человек. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 871 836. За сутки в столичных больницах скончались 56 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего коронавирус унёс жизни 14 404 москвичей.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки в России зарегистрировали 14 207 новых случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и борьбе с COVID-19. Днём ранее число новых пациентов, которым диагностировали коронавирусную инфекцию, составляло 14 185 человек. Указывается, что новые случаи заражения были обнаружены во всех 85 регионах страны. При этом у 11% пациентов (1559 случаев) не обнаружено клинических проявлений заболевания. Общее число заразившихся COVID-19 в России с начала пандемии увеличилось до 4 086 090 человек.

За последние 24 часа выздоровели 13 935 россиян, которым ранее диагностировали COVID-19. С начала пандемии коронавирусом уже переболели более 3,6 млн жителей страны. Жертвами пандемии стали 80 520 россиян, за сутки зафиксировано 394 летальных исхода.