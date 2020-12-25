В Москве за минувшие сутки скончались 77 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/8eeb1086-067e-11eb-a401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице за последние 24 часа скончались 77 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Общее количество умерших достигло 10 840. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса.

В Москве скончались 77 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

За предыдущие сутки в столице скончались 74 пациента с коронавирусом, заразились 7315 человек, выздоровели 5659.

По данным на утро 25 декабря, в 85 регионах России было зафиксировано 29 018 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 917 случаев меньше, чем днём ранее. Среди новых пациентов у 15,7% — в 4543 случаях — нет явных симптомов заболевания. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 заразились 2 992 706 россиян.

Вылечились за минувшие сутки 27 397 жителей России, общее число переболевших инфекцией пациентов в стране выросло до 2 398 254 человек.

Как сообщал NEWS.ru, директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею ввести «ковид-паспорта». По его словам, документ будет служить подтверждением, что человек на определённое время полностью защищён от возможности заражения COVID-19. Ранее власти Великобритании уже начали разработку «паспортов свободы», которые будут получать переболевшие коронавирусом граждане.