В Москве за минувшие сутки скончались 76 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/8eeb1086-067e-11eb-a401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие 24 часа в столице скончались 76 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Общее количество умерших достигло 10 989, сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

За предыдущие сутки в столице умерли 73 пациента с диагнозом COVID-19. По данным на утро 27 декабря, на территории России выявили 28 284 случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в РФ заболели COVID 3 050 248 человек.

Во всём мире за последние 24 часа было подтверждено 434 тысячи случаев инфицирования, общее число заболевших с начала пандемии превысило 79,23 млн. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

Как сообщал NEWS.ru, врачи Республиканской клинической инфекционной больницы Казани вылечили от коронавируса 101-летнюю пациентку. Для наблюдения за ней был создан специальный пост.