В Москве за минувшие сутки скончались 74 пациента с COVID-19

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В Москве за прошедшие 24 часа умерли 74 пациента с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. Общее количество умерших с начала пандемии достигло 9645.

В Москве скончались 74 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении Оперштаба по мониторингу ситуации с распространением COVID в Москве.

За предыдущие сутки в столице умерли 75 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в России вирусом заболели более 2,5 млн человек.

Как сообщал NEWS.ru, медики из Ставропольского края разработали препарат, снижающий активность коронавирусной инфекции. Он уже прошёл исследования в институте имени Гамалеи.