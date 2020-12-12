В Москве за минувшие сутки скончались 72 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/99f06232-23da-11eb-bc1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о том, что за минувшие сутки от инфекции в столице скончались 72 пациента. Общее количество умерших от COVID-19 в Москве достигло 9870.

В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом, — говорится в сообщении Telegram-канала столичного оперштаба.

За прошедшие сутки коронавирус был подтверждён у 28 137 жителей РФ. Всего с начала пандемии в России COVID переболели 2 625 848 человек. Больше всего заболевших за последние 24 часа выявлено в Москве (6622), Санкт-Петербурге (3776) и Подмосковье (1393).

Наименьшие темпы прироста заболеваемости зафиксированы в Туве, ХМАО (0,6%), ЯНАО, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Еврейской АО, Кабардино-Балкарии, в Республике Марий Эл, Оренбургской и Новосибирской областях (0,7%).

Как сообщал NEWS.ru, учёные назвали наиболее частые осложнения от коронавируса. На первом месте среди рисков возникновения осложнений после перенесённого коронавируса оказалась пневмония (27,6%), второе и третье место заняли дыхательная и почечная недостаточности (22,6% и 11,8% соответственно).