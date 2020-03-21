https://static.news.ru/photo/521f7f80-6b50-11ea-bc0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что восемь пациентов, которые заразились коронавирусом и находились на лечении в столичных больницах, выздоровели. Все они уже выписаны.

Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией, прошли лечение и теперь полностью выздоровели, — цитирует ТАСС Ракову.

Как писал NEWS.ru, в настоящее время в России более 36 тысяч человек находятся под медицинским контролем из-за коронавируса. С начала года их было более 82 тысяч. С 31 декабря сотрудники Роспотребнадзора для недопущения завоза коронавирусной инфекции в страну в пунктах пропуска на госгранице досмотрели порядка 4,7 млн человек, из них 398 тысяч — граждане, прибывшие из Китая.

ВОЗ объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 11 марта. По последним данным, по всему миру заразились более 277 тысяч человек, более 11 тысяч из них умерли. В России зарегистрировано 253 заражённых.