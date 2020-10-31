В Москве выявили 4952 новых случая заражения коронавирусом

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Жители Хабаровска в очередной раз пришли на акцию в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. По оценкам журналистов, на площади Ленина собралось 200–300 митингующих.

Как пишет DVHAB.ru, в этот раз в акции принимает участие меньшее количество людей, так как участники устали от митингов, на которые не обращают внимания власти, своё влияние оказала и плохая...