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В Москве выявили 4952 новых случая заражения коронавирусом

10:59, 31 октября 2020 10
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

За последние сутки в Москве зарегистрировали 4952 пациента с COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Днём ранее суточный прирост числа заразившихся в Москве составил 5268 человек.

Всего за сутки в городе скончались 55 пациентов с коронавирусом, выздоровели 3634 человека.

В Санкт-Петербурге за 24 часа выявили 854 случая заражения, в Московской области — 535.

Самые низкие показатели по распространению фиксируются в Чечне, Ненецком и Чукотском автономных округах.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки выявили 18 140 новых случаев заражения COVID-19. Отмечается, что у 24,3% новых заразившихся недуг проходит без клинических симптомов. В общей сложности число заболевших в РФ за время пандемии выросло до 1 618 116 человек.

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