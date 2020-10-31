В Москве выявили 4952 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Москве зарегистрировали 4952 пациента с COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Днём ранее суточный прирост числа заразившихся в Москве составил 5268 человек.
Всего за сутки в городе скончались 55 пациентов с коронавирусом, выздоровели 3634 человека.
В Санкт-Петербурге за 24 часа выявили 854 случая заражения, в Московской области — 535.
Самые низкие показатели по распространению фиксируются в Чечне, Ненецком и Чукотском автономных округах.
Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки выявили 18 140 новых случаев заражения COVID-19. Отмечается, что у 24,3% новых заразившихся недуг проходит без клинических симптомов. В общей сложности число заболевших в РФ за время пандемии выросло до 1 618 116 человек.