В Москве выявили 2097 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e0a40e98-7a67-11eb-8b47-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 2097 жителей Москвы. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 980 573 случая заболевания COVID-19.

В Москве с начала пандемии зафиксировано 980 573 случая коронавируса. За сутки подтверждено 2097 новых случаев заражения, госпитализировано 714 человек, — сообщили в столичном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие 24 часа после лечения от коронавируса выписали 1541 жителя Москвы, скончались от этой инфекции 42 пациента столичных больниц. Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 899 239, количество жертв коронавируса в Москве достигло 15 097.

Как писал NEWS.ru, в течение прошедших суток на территории России медицинские специалисты выявили 11 571 новый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. У 12% новых пациентов болезнь протекает без клинических проявлений. В оперштабе подчеркнули, что с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 4 257 650 россиян.

За последние 24 часа из российских больниц по выздоровлении выписали 11 277 человек, переболевших коронавирусом. В общей сложности с недугом удалось справиться 3 823 074 гражданам РФ. По словам представителей оперштаба, за прошедшие сутки в стране умерли 333 человека с COVID-19. Число жертв инфекции среди россиян увеличилось до 333.