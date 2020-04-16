В Москве восстановлено 220 тысяч аннулированных цифровых пропусков для ИП

Столичные власти восстановили 220 тысяч ранее аннулированных цифровых пропусков для индивидуальных предпринимателей.
Соответствующие сообщения придут предпринимателям на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении пропуска, — заявили в пресс-службе московского департамента информационных технологий (ДИТ).
Представители департамента принесли извинения и поблагодарили за своевременное информирование о возникшей проблеме.
Пропуска индивидуальных предпринимателей были аннулированы из-за расхождения данных базы ДИТ и Федеральной налоговой службы. После обращения граждан была проведена проверка и пропуска были восстановлены.
NEWS.ru писал, что пропускной режим в столице не вызвал сбоев с поставкой продуктов.
В Москве — 16 146 заболевших коронавирусной инфекцией (+1370 за последние сутки), 1394 человек выздоровели, 113 умерли.
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