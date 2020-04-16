В Москве восстановлено 220 тысяч аннулированных цифровых пропусков для ИП

https://static.news.ru/photo/a2cc8c08-8003-11ea-a006-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные власти восстановили 220 тысяч ранее аннулированных цифровых пропусков для индивидуальных предпринимателей.

Соответствующие сообщения придут предпринимателям на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении пропуска, — заявили в пресс-службе московского департамента информационных технологий (ДИТ).

Представители департамента принесли извинения и поблагодарили за своевременное информирование о возникшей проблеме.

Пропуска индивидуальных предпринимателей были аннулированы из-за расхождения данных базы ДИТ и Федеральной налоговой службы. После обращения граждан была проведена проверка и пропуска были восстановлены.

NEWS.ru писал, что пропускной режим в столице не вызвал сбоев с поставкой продуктов.

В Москве — 16 146 заболевших коронавирусной инфекцией (+1370 за последние сутки), 1394 человек выздоровели, 113 умерли.