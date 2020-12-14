В Москве включили новогоднее оформление

https://static.news.ru/photo/6cd50576-3e26-11eb-9f24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Оформление Москвы к Новому году завершено, рассказал заммэра города Пётр Бирюков. По его словам, в столице включили новогоднюю праздничную подсветку.

С сегодняшнего дня включена новогодняя праздничная подсветка, — сказал он журналистам.

Чиновник отметил, что в городе оформили примерно четыре тысячи крупных праздничных инсталляций. Кроме того, по всей столице установлено около тысячи елей.

Общее новогоднее оформление в городе сохранится до 15 января, а подсветку оставят до конца зимы, передаёт «Интерфакс».

Накануне мэр города Сергей Собянин рассказал, что дополнительных ограничений и штрафов в Новый год власти вводить не будут. При этом и льготный проезд на общественном транспорте не восстановят.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова из-за пандемии коронавируса попросила россиян ограничить празднование Нового года близким кругом людей. Кроме того, она считает, что нужно ограничить поездки в регионы с высоким уровнем заболеваемости, писал NEWS.ru.