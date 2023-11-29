Москву ждут метели и гололед В МЧС предупредили о метели и снежных заносах в Москве с вечера 29 ноября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве распространило региональное управление МЧС России. В столице ожидаются метели, снежные заносы и гололедица с вечера среды до 15:00 30 ноября.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 29 ноября с сохранением до 15:00 30 ноября в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление восточного, юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с , — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в связи с непогодой водителям советуют избегать обгонов, перестроений и других маневров, а также не парковаться под деревьями. Пешеходам же советуют обходить шаткие конструкции, к примеру, рекламные щиты.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве за 27 ноября выпало 35% месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56%. За ночь же в столице выпала половина месячной нормы осадков. В Московской области самое большое количество осадков выпало на юге. В Кашире выпало 23 мм снега, или 56% месячной нормы, отметил метеоролог.

Утром 27 ноября сообщалось, что жители ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе Московской области не могут выехать из района на общественном транспорте. Трудности связаны с интенсивным снегопадом и ледяным дождем, а также нечищеными дорогами.