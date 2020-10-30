В Москве таксисты протестуют против новых правил парковки

https://static.news.ru/photo/d9eb7910-1aef-11eb-95a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские таксисты парализовали работу московского аэропорта Домодедово. Водители, не желающие платить за парковку, перекрыли своими автомобилями все подъезды к аэропорту.

Как сообщает пресс-служба Домодедово, недобросовестные перевозчики неоднократно злоупотребляли бесплатным въездом на привокзальную площадь, въезжая и заезжая каждые 15 минут «по кругу». Аэропорт ввёл ограничение на бесплатный повторный въезд на привокзальную площадь, чтобы противодействовать нарушителям. В ответ таксисты стали блокировать въезды.

Они пытались блокировать выезды с привокзальной площади, создавая риск ДТП для водителей и легальных такси, — цитирует РЕН ТВ сообщение пресс-службы воздушной гавани.

В Домодедово отметили, что по этим эпизодам аэропорт работает вместе с представителями полиции, чтобы пресечь незаконные действия.

Как писал NEWS.ru, из-за того что власти собрались использовать машины «Яндекс.Такси» для перемещения больных с коронавирусом, таксисты в Челябинской области заявили о забастовке. Сотрудники службы такси требуют вернуть им гарантированный заработок, который резко снизился после того, как агрегатор объявил о сотрудничестве с властями.