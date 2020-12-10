В Москве суд оштрафовал детский хоспис на 200 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/e01a1180-3ad3-11eb-82dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Мишин/mos.ru

Зюзинский районный суд Москвы обязал детский хоспис «Дом с маяком» выплатить штраф в 200 тысяч рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов.

Суд признал благотворительное частное медицинское учреждение виновным по части 1 статьи 6.16 КоАП РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств». Наказание не предусматривает конфискацию наркотических средств.

Представители хосписа просили суд ограничиться предупреждением. Максимальный штраф по этой статье составлял 400 тысяч рублей, также суд мог обязать хоспис приостановить деятельность на срок до 90 суток, сообщает ТАСС.

Ранее соучредитель благотворительного фонда «Дом с маяком» и директор хосписа Лидия Мониава рассказала , что претензии силовиков были связаны с журналами учёта наркосодержащих средств. На момент проверки они не были пронумерованы, прошнурованы, на них не стояла подпись руководителя и печать. Также в документах не была указана информация о перемещении лекарств из сейфа длительного хранения в сейф суточного хранения.

Как писал NEWS.ru, глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что собирается проверить правомерность визита в «Дом с маяком». Он подчеркнул, что в возникшей ситуации штраф не самое страшное, ведь за оборот наркотических средств могут и посадить.

Ранее в Петербурге запланировали открыть первый в России хоспис для «молодых взрослых». В нём будут содержатся люди в возрасте от 18 до 25 лет. В проект будет инвестировано 400 млн рублей. Под хоспис на 18 мест будет перестроено здание бывшего санатория «Малютка» в Пушкино. Передача учреждения городу должна состоятся в конце 2021 года.