В Москве стали дефицитом ртутные термометры

https://static.news.ru/photo/b2e6fcfa-1864-11eb-8110-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из московских аптек исчезли ртутные термометры. Причиной называют договор с ВОЗ, подписанный в 2014 году.

Москвичи обнаружили, что с полок аптек пропали ртутные термометры. Фармацевты предлагают электронные градусники, которые стоят не менее 400 рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно его информации, в 2014 году Россия подписала договор о запрете производства ртутьсодержащей продукции. Токсичные товары должны были исчезнуть с полок до 2020-го года, а их производство остановилось. Остатки ртутных градусников продают по 500 рублей. Кроме того, во многих аптеках уже нет и электронных термометров. Их раскупили в условиях пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, в новосибирских аптеках не хватает градусников и ряда медицинских препаратов, общественники уже обратились к губернатору области Андрею Травникову с просьбой не допустить дефицита лекарств на фоне распространения COVID-19.