В Москве спасли упавшего в пруд нарушителя режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/b8e076ac-826b-11ea-8188-fa163e074e61_660.jpg Борисовский пруд (архивное фото) Фото: Brateevsky/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Московские спасатели достали упавшего в Борисовский пруд мужчину. Об этом сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.

Отмечается, что звонок поступил на поисково-спасательную станцию «Борисовская». Очевидцы сообщили, что четыре молодых человека катались на понтоне по акватории Борисовских прудов, нарушая режим самоизоляции.

Один из них свалился в воду в 8 метрах от берега, — цитирует РИА Новости сообщение экстренных служб.

Незамедлительно на место выехали спасатели. Они подняли молодого человека на борт катера, по пути на станцию ему оказали первую помощь. От госпитализации он отказался.

Как писал NEWS.ru, трое мужчин провалились под лёд на Борисовских прудах в столице. Их спасли при помощи судна на воздушной подушке.