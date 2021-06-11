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В Москве сообщили, когда можно будет назвать улицу в честь Лужкова

19:39, 11 июня 2021
Памятник Юрию Лужкову Памятник Юрию Лужкову Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Присвоить имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова улице в столице будет возможно только через десять лет после его смерти. Об этом заявили «Интерфаксу» в столичном департаменте культурного наследия.

Согласно закону, присвоение имён, фамилий известных жителей столицы, граждан Российской Федерации и иностранных граждан может производиться только новым улицам и по истечении десяти лет со дня смерти указанных лиц, — цитирует агентство сообщение ведомства.

При этом по законам Москвы вопросы о наименовании рассматриваются городской межведомственной комиссией. В её состав входят представители органов исполнительной власти, в том числе департамент, а также эксперты в области истории, лингвистики, языкознания.

Ранее сообщалось, что десятки народных артистов, худруков и заслуженных деятелей культуры обратились к Владимиру Путину с просьбой увековечить память бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Артисты просят назвать в его честь улицу или площадь, учитывая его выдающиеся заслуги перед городом.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался против инициативы депутатов Госдумы назвать улицу в Москве в честь Лужкова. Жириновский в ответ напомнил, что в своё время бывший президент Дмитрий Медведев отправил Лужкова в отставку по недоверию. Это, по его словам, самая жёсткая форма увольнения.

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