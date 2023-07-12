В Москве собрали первый российский электромотоцикл Aurus Merlon

Фото: ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»

Aurus Merlon

Московский производитель создал первый отечественный электромотоцикл Aurus Merlon, рассказал глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. На официальном сайте мэра Москвы уточняется, что разработчиком выступило предприятие «НАМИ».

Предприятие «НАМИ» первым в России разработало электромотоцикл. Уровень локализации его производства составляет 80 процентов, — отметил Овчинский.

По его словам, сейчас специалисты предприятия проводят опытное тестирование электромотоцикла. Ожидается, что серийное производство запустят в начале следующего года.

Как отметил Овчинский, Aurus Merlon способен проехать на одном заряде 200 километров. Он разгоняется до 100 километров в час за 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 200 километров в час. При этом электромотоцикл способен работать без перебоев при температуре до минус 25 градусов.

Ранее стало известно, что в России хотят возобновить производство машин «Ока». По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, вслед за «Ладой» и «Москвичом» ведомство планирует возродить и другие советские автомобильные бренды.