В Москве разъяснили порядок выписки пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/73405a54-7e24-11ea-9e63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты столичного Департамента здравоохранения разъяснили порядок выписки пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Ключевым критерием при принятии этого решения будет являться общее состояние пациента и результаты компьютерной томографии (КТ) лёгких, которую всем делают при выписке.

Одним из важнейших показателей при выписке является чёткая тенденция к сокращению изменений по данным компьютерной томографии, — цитирует «Москва 24» сообщение департамента.

Если пациента отпускают на домашнее долечивание, он подписывает согласие на соблюдение режима самоизоляции и строго следует указаниям врачей, которые продолжают наблюдение за ним. Домой его доставляют спецтранспортом, выдают маски, перчатки и противовирусные средства. Если жилищные условия не позволяют продолжить лечение дома, пациента могут направить в обсерватор.

Как писал NEWS.ru, ранее Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в ближайшие две-три недели возможен дефицит мест в столичных перепрофилированных больницах из-за увеличения больных с коронавирусной инфекцией. Департамент здравоохранения Москвы принял решение о перепрофилировании ещё 24 больниц для больных с коронавирусной инфекцией, что поможет увеличить количество мест на 21 тысячу коек. Также пациентов с другими заболеваниями временно будут направлять в другие стационары.