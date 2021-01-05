В Москве рассказали о работе общественного транспорта на Рождество

https://static.news.ru/photo/7b94f74c-4f79-11eb-915e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

График работы московского транспорта в рождественскую ночь будет продлён. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

В Рождественскую ночь мы продлим график работы в Московском транспорте, чтобы все желающие могли оправиться на службу в разные храмы столицы, а после спокойно вернуться домой, — пишет служба в своём Telegram-канале.

При этом метро и МЦК проработают до 02:00 7 января. На МЦД запустят дополнительные утренние и ночные рейсы, расписание которых можно узнать на сайте перевозчика и в приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Наземный транспорт будет продолжать работу до 03:00 по 168 маршрутам. Ещё 15 из них будут работать и после трёх часов ночи, до утра. Также все уличные парковки будут бесплатны до 9 января.

Ранее в дептрансе объявили, что бесплатная парковка в столице будет доступна медикам и волонтёрам и после Нового года, передавал NEWS.ru. После 1 января эти категории граждан смогут бесплатно парковаться на московских улицах, так как мэр Москвы Сергей Собянин распорядился продлить такой режим вплоть до окончания режима повышенной готовности. По словам главы московского транспортного комплекса Максима Ликсутова, ничего продлевать и переоформлять не потребуется, так как продление на 2021 год произойдёт автоматически.