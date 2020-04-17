В Москве рассказали о количестве нарушений ограничений режима самоизоляции

Власти Москвы сообщили 17 апреля, что за сутки в Москве составили более 1,5 тысячи протоколов за нарушение ограничений по передвижению по городу.
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За последние сутки выявлено 1,5 тысячи нарушений, — цитирует его агентство.
Кроме того, он добавил, что с помощью камер выявили около 90 случаев нарушения режима самоизоляции.
Отмечается, что на 17 апреля в Москве было зарегистрировано 18 105 заболевших, 1517 выздоровели, 127 умерли. За сутки прибавилось 1959 заражённых.
NEWS.ru писал ранее, что 1 апреля Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Нарушителей режима самоизоляции в Москве грозит штраф в 4000–5000 рублей.
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