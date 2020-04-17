В Москве рассказали о количестве нарушений ограничений режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/e3acb518-80a3-11ea-b89f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы сообщили 17 апреля, что за сутки в Москве составили более 1,5 тысячи протоколов за нарушение ограничений по передвижению по городу.

Об этом рассказал РИА Новости министр правительства столицы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

За последние сутки выявлено 1,5 тысячи нарушений, — цитирует его агентство.

Кроме того, он добавил, что с помощью камер выявили около 90 случаев нарушения режима самоизоляции.

Отмечается, что на 17 апреля в Москве было зарегистрировано 18 105 заболевших, 1517 выздоровели, 127 умерли. За сутки прибавилось 1959 заражённых.

NEWS.ru писал ранее, что 1 апреля Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.

Нарушителей режима самоизоляции в Москве грозит штраф в 4000–5000 рублей.