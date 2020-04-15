В Москве принудительно госпитализировали более 200 нарушителей карантина

https://static.news.ru/photo/59d00e76-7efa-11ea-9d12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти сообщили, что в Москве более 200 человек нарушили карантин. Они были принудительно госпитализированы.

Общая сумма штрафов составляет больше 1 млн рублей, сообщает «ПолитЭксперт».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ограничения, введённые в столице из-за пандемии, серьёзным ударом по привычному образу жизни. По его словам, многие горожане испытывают трудности, среди которых потеря работы, снижение доходов, а также необходимость самоизоляции.

NEWS.ru писал, что в столице за последние сутки выявлено 1774 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице 14 776 заболевших, скончались 106 человек, излечились 1205.

В России диагностировано 24 490 случаев COVID-19.