В Москве потушили пожар в ангаре

https://static.news.ru/photo/47360996-696e-11eb-a7f6-96000091f725_660.jpg Фото: moscow.mchs.gov.ru

Пожар в металлическом ангаре на юге Москвы потушен. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Ранее сообщалось, что сильный пожар разгорелся в одном из промышленных строений на Варшавском шоссе на юге Москвы. Отмечается, что горит металлический ангар по адресу: Варшавское шоссе, 37а, корпус 1.

В 19:35 пожар ликвидирован на площади 1000 квадратных метров. Пострадавших нет, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как сообщает ведомство, авиацией произведено 50 сбросов, сброшено 250 тонн воды. Отмечается, что из-за произошедшего возгорания на Варшавском шоссе ограничили движение автотранспорта. В результате движение затруднено примерно на протяжении двух километров.

Как писал NEWS.ru, горящее сооружение частично обрушилось. Пожару был присвоен первый (минимальный) уровень сложности. Кому принадлежит строение и что в нём находится, не указано. Данных о пострадавших также пока нет.