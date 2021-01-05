В Москве подготовили рождественский онлайн-квест

https://static.news.ru/photo/e3af624c-50cb-11eb-b7f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Портал «Узнай Москву» подготовил рождественский онлайн-квест, посвящённый памятникам церковной архитектуры. Его участникам предстоит не выходя из дома ответить на 10 вопросов, связанных с историей старинных храмов столицы.

Вопросы связаны с историей храма Иоанна Воина на Большой Якиманке, архитектурными особенностями храма святителя Спиридона Тримифунтского, событиями, произошедшими в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве после Октябрьской революции, — передаёт «Москва 24».

По словам куратора IТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Москвы Сергея Шакрыла, возможности этого портала позволяют пользователям находить интересные сведения и расширять свой кругозор не выходя из дома. Этот интерактивный гид содержит описания 2000 зданий и сооружений столицы, 659 памятников и 326 музеев. Он также предлагает 140 тематических маршрутов и 77 онлайн-квестов.

Как писал NEWS.ru, региональный комитет по туризму назвал пятёрку самых красивых локаций для зимних прогулок в Подмосковье. Сделать красивые снимки на память, а также погулять, рассматривая уникальную церковь Знамения Пресвятой Богородицы, можно в подмосковном городе Подольске. Церковь построена в нехарактерном для России архитектурном стиле — в виде креста с округлыми краями. Ещё одна локация для запоминающейся зимней прогулки — территория Коломенского кремля. Также можно погулять по территории Зарайского кремля — одного из немногих древних кремлей, который сохранился до наших дней.