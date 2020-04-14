В Москве переоборудовали 30 клиник для лечения заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/670b6dbe-7e38-11ea-bf77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сандурская Софья/ АГН«Москва»

Для лечения пациентов с COVID-19 в столице подготовили уже тридцатый стационар. Он расположен в частном медицинском учреждении «К31 Сити». Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Частично перепрофилированная клиника находится на улице Академика Павлова на западе Москвы, а первых заболевших там начнут принимать уже с 17 апреля.

Продолжаем мобилизацию медицинской сети для борьбы с коронавирусом, сегодня это 30-я больница, которая вступает в бой с инфекцией. Мы мобилизуем не только региональные, федеральные, но и частные клиники. Уже две клиники в работе, сегодня третья — компания «МедИнвестГрупп», которая свой лучший корпус передала для борьбы с COVID-19, — приводит слова Собянина ТАСС.

По словам мэра, в стационаре есть всё необходимое, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, реанимационное отделение и компьютерную томографию.

Больница «К31 Сити» в течение двух недель прошла полное переоборудование с целью работы с пациентами, заражёнными COVID-инфекцией. Переоборудованы, сделаны шлюзы, тамбуры, введён в эксплуатацию компьютерный томограф, введено в эксплуатацию 35 аппаратов ИВЛ для реанимации, — добавил гендиректор клиники Александр Филимонов.

Он также подчеркнул, что все палаты оборудованы удобными местами, где пациенту будет комфортно. Кроме того, в клинике каждый пациент сможет пользоваться компьютерами, расставленными в свободном доступе, чтобы каждый пациент мог спокойно общаться и с медперсоналом, и со своими родными. Филимонов также уточнил, что стационар рассчитан на 255 коек, из них 35 — в реанимации.

Мы стараемся сделать максимально удобные условия. Клиника будет работать в условиях обязательного медицинского страхования, будет бесплатной для всех, — пояснил гендиректор «К31 Сити».

В пресс-службе столичного градоначальника уточнили, что к 14 апреля для лечения заражённых коронавирусом в Москве развёрнуты специальные отделения в 29 федеральных, городских и частных стационарах. Все они уже принимают пациентов.

Власти Москвы также продолжают развёртывать госпитали для лечения пациентов с COVID-19 в некоторых корпусах федеральных, городских и частных больниц. Помимо этого, в поселении Вороновское в Новой Москве скоро завершится строительство новой инфекционной больницы на 500 коек с возможностью расширения до 900 коек.

Столичная администрация также ввела надбавки к заработной плате для медиков. Врачам — 70 тыс. руб. в месяц, среднему медперсоналу — 50 тыс. руб., младший персонал и другие сотрудники клиник получат прибавку в 30 тыс. руб.

Ко вторнику в России отмечено 21 102 случая заражения коронавирусом. За сутки заболевших стало больше на 2774 человека. 1470 пациентам удалось справиться с болезнью. Жертвами COVID-19 стали 148 человек. В Москве заразились коронавирусной инфекцией 13 002 человека, 1016 выздоровели, 95 пациентов умерли.

Как писал NEWS.ru ранее, московские храмы, настоятели которых заболели коронавирусом, стали закрывать на карантин. Диагноз COVID-19 подтверждён у 18 священников.