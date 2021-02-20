В Москве ожидают самую холодную ночь этой зимы

https://static.news.ru/photo/76ca64b4-7381-11eb-b864-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночь на 23 февраля может стать самой холодной в Москве в этом году, ожидается до минус 27 градусов. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, День защитника Отечества тоже будет морозным.

В праздничные выходные дни будет постепенно холодать, так, в воскресенье утром будет порядка минус 13-15 градусов, днём ожидается минус 8-10. Погода будет облачная, выпадет 1-2 сантиметра снега, не более, — рассказала РИА Новости Позднякова.

В ночь на 22 февраля температура в столице может опуститься до минус 17 градусов, по области — до минус 20. Днём температура может подняться до минус 12-14 градусов.

Самым холодным днём будет 23 февраля, мы будем практически в центре антициклона. Не исключено, что ночь в Москве будет самой холодной в этом году — минус 25 — минус 27 градусов, — уточнила синоптик.

В этот же день прогнозируется и очень высокое атмосферное давление — больше нормы на 20 единиц. Существенных осадков 23 февраля не ожидается.

Как писал NEWS.ru, в первые дни после праздников в Москве снова ожидаются обильные снегопады. 24-25 февраля в столице может выпасть ещё до 7 см снега, а в Подмосковье снежный покров может вырасти на 10 см. Наиболее обильные осадки в виде снега ожидаются во вторник, 24 февраля. На следующий день количество выпавшего снега будет постепенно снижаться.

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, уже в начале марта европейская часть России постепенно начнёт возвращаться к нормальной погоде. Аномальные морозы уйдут, и температуры вернутся к своим актуальным для времени года значениям.