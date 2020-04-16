В Москве открыли третий коронавирусный центр сети «РЖД-Медицина»

https://static.news.ru/photo/3958e3de-7fbd-11ea-ad50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозёров открыли очередной коронавирусный стационар на базе клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко в Люблино. В трёх московских больницах РЖД развёрнуты уже 1190 коек для больных коронавирусом, в них работают более 3000 медиков.

Большой отряд медицинских работников Российских железных дорог вступает в ряды борьбы с коронавирусом. В Москве открыта уже третья клиника. Всего около 3000 медработников РЖД будут заниматься этой проблемой, — цитирует «Интерфакс» Собянина.

Он отметил важность и своевременность решения руководства РЖД перепрофилировать свои действующие медицинские объекты. Первый коронавирусный стационар РЖД был открыт 11 апреля в больнице на улице Шоссейной, второй — 13 апреля на базе Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» на Волоколамском шоссе. Белозёров пообещал Собянину при необходимости перепрофилировать ещё несколько больниц.

Всего в Москве, по данным на 16 апреля, для лечения больных с коронавирусом развёрнуты отделения в 36 федеральных, городских и частных больницах.

Как писал NEWS.ru, профильные стационары прекратили плановую госпитализацию детей с хроническими заболеваниями из-за коронавирусной инфекции. Пациенты с аутоиммунными ревматическими заболеваниями не могут получить жизненно необходимые курсы лечения, так как больницы отдают приоритет людям, заражённым COVID-19. При этом перерыв курсов терапии для тяжелобольных детей в стационарах может значительно ухудшить состояние ребёнка и привести к непоправимым последствиям. Межрегиональная общественная организация содействия в реализации социальных программ в области здравоохранения «Возрождение» обратилась в Министерство здравоохранения РФ с просьбой решить этот вопрос.