В Москве открылся дневной центр для бездомных

https://static.news.ru/photo/dd008e26-68a4-11eb-8f97-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

Дневной центр для бездомных «Зелёный свет» открылся в Москве. Об этом сообщила президент одной из благотворительных организаций Ольга Демичева.

Мы на днях открыли для бездомных дневной центр «Зелёный свет» по адресу: Первый Басманный переулок, дом 4. Мы нашли удобное помещение ближе к трём вокзалам, оборудовали, сделали ремонт, — цитирует её РИА Новости.

Демичева добавила, что в центр в течение всего дня могут приходить люди, чтобы погреться, выстирать свои вещи, выпить горячего чаю. Также там можно побеседовать с психологом, юристом и посмотреть кино. По её словам, опыт показывает, что такой центр могут посещать до 70 человек в день.

22 декабря российские депутаты приняли законопроект, по которому в стране будет восстановлена система вытрезвителей. Регионы смогут открывать вытрезвители с 1 января 2021 года. Нахождение в них будет платным. Глава ЛДПР Владимир Жириновский считает, что такие учреждения правильнее называть «приютами для уставших». Такое обозначение поможет избавить их от негативной коннотации.

Как писал NEWS.ru, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал вернуть лечебно-трудовые профилактории для алкоголиков. По его словам, это необходимо, поскольку хронические алкоголики дебоширят и не дают жить своим жёнам и детям. Онищенко напомнил, что каждую зиму в России около 10 тысяч человек замерзают в состоянии алкогольного опьянения.