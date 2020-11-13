В Москве откроют три станции МЦД до конца года

https://static.news.ru/photo/ed29d734-2741-11eb-a8e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные власти планируют открыть до конца года три новые станции Московских центральных диаметров (МЦД).

В следующем году на МЦД будут открыты ещё 14 остановочных пунктов.

Продолжая совместную работу с нашими коллегами из «Российских железных дорог», мы реализуем очень важную программу — строительство Московских центральных диаметров. В этом году мы ввели в эксплуатацию 12 остановочных пунктов на разных участках, до конца года планируем ввести ещё три станции, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

До конца года планируется достроить станции Подольск (МЦД-2), Крекшино (Киевское направление, будущий МЦД-4) и Ховрино-2 (Октябрьская железная дорога, будущий МЦД-3), сообщает пресс-служба мэрии Москвы. Реконструкция платформ на всех объектах уже закончена, в настоящее время ведутся отделочные работы.

Как писал NEWS.ru, Главархив столицы РФ дал старт проекту «Бессмертный эшелон» в поездах Московских центральных диаметров (МЦД). С 4 ноября в вагонах начали показывать уникальные архивные фото военных лет.