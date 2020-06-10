В Москве от коронавируса вылечились ещё более 2 тыс. пациентов

https://static.news.ru/photo/a828ceae-abb0-11ea-9036-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общее число людей, выздоровевших от коронавируса, в Москве достигло 115 тысяч. За прошедшие сутки после лечения из больниц выписаны 2236 человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2236 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 115 769, — цитирует ТАСС Ракову.

Как писал NEWS.ru, в Соединённых Штатах количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло отметки в 2 000 464 в ночь на 11 июня. Об этом свидетельствуют подсчёты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей. В США с начала эпидемии умерли 112 908 человек, вылечились 533 504 пациента. Наибольшее число заразившихся зарегистрировано в штате Нью-Йорк (380 156 заболевших), затем следует Нью-Джерси (165 364 случая), и третье место занимает Калифорния (139 715 случаев инфицирования).