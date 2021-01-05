В Москве от коронавируса вылечились ещё 7206 пациентов

https://static.news.ru/photo/1eae7784-4fff-11eb-a534-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в столице смогли победить 7206 человек, сообщает оперативный штаб.

Всего с болезнью справились 666 282 пациента.

Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, — цитирует «Москва 24» представителей оперштаба.

Если у человека проявляются слабые симптомы ОРВИ, медики рекомендуют оставаться дома, а также вызывать врача.

Всего за прошедшие сутки в 84 регионах России было зафиксировано 24 217 новых случаев коронавируса. В Москве было выявлено 5142 случая, за последние 24 часа в столице умерли 70 пациентов.

Ранее специалисты назвали два возможных сценария развития пандемии коронавируса в России. Либо вирус не будет мутировать и число заболевших им постепенно сойдёт на нет из-за появления коллективного иммунитета, либо будут появляться новые штаммы, они будут требовать постоянной вакцинации.

Большинство экспертов уверены, что в 2021 году в России будет снижение заболеваемости коронавирусом. Это произойдёт из-за того, что большая часть населения будет привита от наиболее распространённого штамма.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин оценил опасность пандемии коронавируса после визита в больницу в Коммунарке. Тогда российскому лидеру настоятельно советовали не ездить в ковид-госпиталь. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.