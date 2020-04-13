В Москве от коронавируса вылечились ещё 150 человек

https://static.news.ru/photo/c4b6b460-7d56-11ea-b127-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки из московских больниц после выздоровления выписаны 150 человек, у которых ранее был подтверждён диагноз коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших москвичей увеличилось до 837.

За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны ещё 150 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации, — цитирует ТАСС заммэра Москвы Анастасию Ракову.

Как писал NEWS.ru, десять пациентов с выявленным коронавирусом умерли в Москве за предыдущие сутки, 12 апреля. Таким образом, число жертв инфекции в столице достигло 82 человек, передаёт оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавирусной инфекции (+2186 за последние сутки), 1291 человек уже выздоровел, умерли 130. В Москве наибольшее число заболевших — 10 158.