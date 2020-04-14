В Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина

https://static.news.ru/photo/7ceaa0b8-7e43-11ea-8c27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице за последние три дня зафиксировали 25 случаев нарушения карантина людьми, у которых подтверждён COVID-19. Все они находились на домашнем лечении. Об этом сообщили в Оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Там отметили также, что с момента ужесточения наказания за выход из дома оштрафовали уже 55 человек, нарушавших правила самоизоляции. Общая сумма взысканий составила 220 тыс. рублей.

Всех сбежавших из-под карантина доставили на лечение в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево. До полного выздоровления за ними будут наблюдать врачи.

При этом жители столицы с лёгкой формой COVID-19 могут лечиться дома. Для этого они должны подписать специальное согласие на строгий домашний карантин. Тем самым они подтверждают, что принимают ответственность за нарушение этих правил.

Ко вторнику в России отмечено 21 102 случая заражения коронавирусом. За сутки заболевших стало больше на 2774 человека. 1470 пациентам удалось справиться с болезнью. Жертвами COVID-19 стали 148 человек. В Москве заразились коронавирусной инфекцией 13 002 человека, 1016 выздоровели, 95 пациентов умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее власти оштрафовали около 100 торговых точек в Москве.