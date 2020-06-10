В Москве опять ожидается ливень с градом

https://static.news.ru/photo/02baa0c4-abb9-11ea-b72b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичное управление МЧС распространило 11 июня экстренное предупреждение о дожде и ветре с порывами до 23 метров в секунду. Москвичам рекомендовано отказаться от поездок на личном транспорте и обходить шаткие конструкции.

11 июня в Москве с 12 до 22 часов ожидается гроза с дождём, местами сильным, в отдельных районах очень сильный дождь, сильный ливень, град, местами крупный. При грозе усиление ветра до 18–23 метров в секунду, — цитирует РИА Новости сообщение МЧС.

Специалисты МЧС порекомендовали автомобилистам во время непогоды соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковаться под слабо укреплёнными конструкциями, а пешеходам — не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.

Как писал NEWS.ru, не успевших насладиться солнечной и жаркой погодой россиян ждёт существенное снижение температуры воздуха. Холодный фронт уже начал проникать с Северного Ледовитого океана. Об этом рассказали синоптики. Вместе с похолоданием «арктическое вторжение» принесёт и пасмурную погоду. Облака закроют территорию от устья Оби и Енисея до балтийского побережья. Потоки холодного воздуха при этом начнут пробираться вглубь России. В субботу температура воздуха не превысит 20 градусов, а похолодание не затронет только юг страны, да и то лишь самые крайние его регионы.