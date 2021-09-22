Инфекционист оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве

Говорить о новой волне пандемии пока рано, но в Москве рост заболеваемости коронавирусом может продолжиться и дальше. Это связано с началом учебного года и массовым возвращением из отпусков, заявил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Как мы изначально и предполагали, с началом учебного года и с возвращением людей из отпусков начался подъём заболеваемости, так что сейчас имеем, что имеем, прошло три недели, — сказал медик.

По его словам, пока рано говорить о том, что это новая, четвёртая волна коронавирусной инфекции. Для этого надо отследить динамику.

Волна характера тем, что есть подъём, затем снижение, а потом опять подъём. А мы пока видим только повышение, — резюмировал инфекционист.

Ранее зaммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Рaкова сообщила о росте заболеваемости CОVID-19 в столице. По её словам, по отношению к прошлой неделе рост сoставил 24%, а госпитализации выросли на 15%.

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что спад заболеваемости COVID-19 в России ожидается к концу января 2022 года. Он отметил, что главным фактором станет мороз и ослабление социальных контактов.