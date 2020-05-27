В Москве обезвредили авиабомбу времён ВОВ

https://static.news.ru/photo/8f884ce0-a033-11ea-90c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: 92.mchs.gov.ru

В столичном парке «Кузьминки-Люблино» была обнаружена авиабомба. Военные сапёры её обезвредили.

Отмечается, что фугасную авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ. Об этом сообщили в экстренных службах города.

Обнаруженная авиационная бомба времён Великой Отечественной войны ФАБ-50 вывезена для дальнейшей утилизации военными сапёрами, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что мобильный робот нашёл более 120 снарядов времён войны в Тверской области. Роботизированной системой MV-4 обследована территория площадью около 25 га. К работе также привлечены несколько десятков специалистов центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».