В Москве не собираются вводить ограничения для продовольственных магазинов

Столичные власти пока не планируют вводить ограничения для сферы торговли из-за коронавируса. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Пока таких ограничительных мер не рассматривается, — сообщил Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».
Таким образом он ответил на вопрос, стоит ли москвичам ждать закрытия магазинов.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями из-за COVID-19. Пенсионерам рекомендовано не выходить из дома и избегать лишних контактов. Мэр также рекомендовал работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы.
2 октября главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отметил ухудшение эпидемиологической ситуации в стране на фоне пандемии коронавируса. Также он посоветовал по возможности работать из дома и беречь пожилых родственников.
Как писал NEWS.ru, первая партия российской вакцины от COVID-19 прибыла в Венесуэлу.
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