В Москве не собираются вводить ограничения для продовольственных магазинов

https://static.news.ru/photo/b6b072c2-04db-11eb-8586-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти пока не планируют вводить ограничения для сферы торговли из-за коронавируса. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Пока таких ограничительных мер не рассматривается, — сообщил Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».

Таким образом он ответил на вопрос, стоит ли москвичам ждать закрытия магазинов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями из-за COVID-19. Пенсионерам рекомендовано не выходить из дома и избегать лишних контактов. Мэр также рекомендовал работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

2 октября главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отметил ухудшение эпидемиологической ситуации в стране на фоне пандемии коронавируса. Также он посоветовал по возможности работать из дома и беречь пожилых родственников.

Как писал NEWS.ru, первая партия российской вакцины от COVID-19 прибыла в Венесуэлу.