В Москве не проверяющие пропуска таксисты будут отключены от агрегаторов

https://static.news.ru/photo/ac6979ac-7e4f-11ea-bead-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные таксисты, которые будут возить пассажиров без проверки пропуска и без установленного маршрута, отключат от агрегаторов сервисов такси. Об этом заявили в дептрансе Москвы.

Выборочно автомобили такси будут проверять сотрудники полиции, — сообщила пресс-служба дептранса в Telegram-канале.

Таксисты будут отказывать в поездке, если маршрут не совпадает с указанным в пропуске или пропуск отсутствует.

NEWS.ru писал, что столичные сервисы такси получат доступ к базе цифровых пропусков. Водители смогут проверять наличие у клиента разрешения на передвижение по городу.

Всего за минувшие сутки в столице было выдано 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения на личном, общественном транспорте и такси. Выдача пропусков осуществляется по заявительному принципу.

Также около 900 тысяч цифровых пропусков были аннулированы. Об этом заявил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Это связано с некорректными данными: неправильными или нулевыми номерами документов, недействительными ИНН, фамилиями с ошибками.

Всего в Москве зарегистрировано 13 002 заболевших коронавирусной инфекцией, 1016 выздоровели, 95 умерли.

В России число заболевших достигло 21 102 случаев (+2774 за последние сутки), 1470 выздоровели. Умерли 170 человек.