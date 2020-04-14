В Москве не проверяющие пропуска таксисты будут отключены от агрегаторов

Столичные таксисты, которые будут возить пассажиров без проверки пропуска и без установленного маршрута, отключат от агрегаторов сервисов такси. Об этом заявили в дептрансе Москвы.
Выборочно автомобили такси будут проверять сотрудники полиции, — сообщила пресс-служба дептранса в Telegram-канале.
Таксисты будут отказывать в поездке, если маршрут не совпадает с указанным в пропуске или пропуск отсутствует.
NEWS.ru писал, что столичные сервисы такси получат доступ к базе цифровых пропусков. Водители смогут проверять наличие у клиента разрешения на передвижение по городу.
Всего за минувшие сутки в столице было выдано 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения на личном, общественном транспорте и такси. Выдача пропусков осуществляется по заявительному принципу.
Также около 900 тысяч цифровых пропусков были аннулированы. Об этом заявил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Это связано с некорректными данными: неправильными или нулевыми номерами документов, недействительными ИНН, фамилиями с ошибками.
Всего в Москве зарегистрировано 13 002 заболевших коронавирусной инфекцией, 1016 выздоровели, 95 умерли.
В России число заболевших достигло 21 102 случаев (+2774 за последние сутки), 1470 выздоровели. Умерли 170 человек.
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