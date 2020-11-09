В Москве не планируют останавливать строительство из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/b1d369ca-232c-11eb-82cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы контролируют эпидемиологическую ситуацию на столичных стройках и останавливать строительные и ремонтные работы пока не планируют. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

Проведём максимум мероприятий для того, чтобы сохранить здоровье наших людей, занятых на стройках, чтобы минимизировать заболевания, чтобы строительство не останавливать ни по городскому бюджету, ни по объектам, которые строятся по инвестиционным контрактам за счёт частных инвестиций, — заявил ТАСС Бочкарёв.

Он также подчеркнул, что сейчас прикладывается максимум усилий, чтобы ускорить возведение объектов.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы «пока не предполагают» вводить в Москве полный локдаун из-за распространения коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, система здравоохранения города в настоящий момент справляется с проблемами и вызовами, появившимися из-за COVID-19.

За последние 24 часа в Москве после лечения COVID-19 выздоровели 3663 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 346 889.